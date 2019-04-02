Ürün cinsi



Miktarı Fiyat Buğday kg 1,20 Kabak çekirdeği (yerli) kg 12,00 Arpa kg 1,20 Sucuk kg 52,00 Pastırma (takım) kg 85,00 Pastırma (karaparça) kg 73,50 Dana eti (karkas) kg 28,00 Kuzu eti (karkas) kg 40,00





Kayseri Ticaret Borsası'nda takım pastırmanın kilogramı ortalama 85, sucuğun kilogramı ise 52 liradan işlem gördü.Borsada işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle: