Kayseri Ticaret Borsası
2 saat önce
Kayseri Ticaret Borsası'nda takım pastırmanın kilogramı ortalama 85, sucuğun kilogramı ise 52 liradan işlem gördü.
Kayseri Ticaret Borsası'nda takım pastırmanın kilogramı ortalama 85, sucuğun kilogramı ise 52 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün cinsi
|Miktarı
| Fiyat
|Buğday
|kg
| 1,20
|Kabak çekirdeği (yerli)
|kg
| 12,00
|Arpa
|kg
| 1,20
|Sucuk
|kg
| 52,00
|Pastırma (takım)
|kg
| 85,00
|Pastırma (karaparça)
|kg
| 73,50
|Dana eti (karkas)
|kg
| 28,00
|Kuzu eti (karkas)
|kg
| 40,00
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 04:46 Kaynak: AA
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