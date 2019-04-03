Son Dakika Haberleri: Kayseri Ticaret Borsası

Kayseri Ticaret Borsası

14 dakika önce

Kayseri Ticaret Borsasında takım pastırmanın kilogramı ortalama 84,60 liradan, sucuğun kilogramı ise 51,50 liradan satıldı.

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Kayseri Ticaret Borsasında takım pastırmanın kilogramı ortalama 84,60 liradan, sucuğun kilogramı ise 51,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün cinsi

Miktarı Fiyat
Buğday (yemlik)kg 1,15
Kabak çekirdeği (yerli)kg 12,00
Arpakg 1,15
Sucukkg 51,50
Pastırma (takım) kg 84,60
Pastırma (karaparça)kg 73,50
Dana eti (karkas)kg 28,50
Kuzu eti (karkas) kg 40,00

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 11:02 Kaynak: AA

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