Kayseri Ticaret Borsası
1 saat önce
Kayseri Ticaret Borsasında takım pastırmanın kilogramı ortalama 84,60 liradan, sucuğun kilogramı ise 51,50 liradan satıldı.
Kayseri Ticaret Borsasında takım pastırmanın kilogramı ortalama 84,60 liradan, sucuğun kilogramı ise 51,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün cinsi
|Miktarı
| Fiyat
|Buğday (yemlik)
|kg
| 1,15
|Kabak çekirdeği (yerli)
|kg
| 12,00
|Sucuk
|kg
| 51,50
|Pastırma (takım)
|kg
| 84,60
|Pastırma (karaparça)
|kg
| 73,50
|Dana eti (karkas)
|kg
| 28,50
|Kuzu eti (karkas)
|kg
| 40,00
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 05:29 Kaynak: AA
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