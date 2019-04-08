Son Dakika Haberleri: Kayseri Ticaret Borsası

Kayseri Ticaret Borsası

1 saat önce

Kayseri Ticaret Borsasında takım pastırmanın kilogramı ortalama 84,60 liradan, sucuğun kilogramı ise 51,50 liradan satıldı.

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Kayseri Ticaret Borsasında takım pastırmanın kilogramı ortalama 84,60 liradan, sucuğun kilogramı ise 51,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün cinsi

Miktarı Fiyat
Buğday (yemlik)kg 1,15
Kabak çekirdeği (yerli)kg 12,00
Sucukkg 51,50
Pastırma (takım) kg 84,60
Pastırma (karaparça)kg 73,50
Dana eti (karkas)kg 28,50
Kuzu eti (karkas) kg 40,00

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 05:29 Kaynak: AA

Kayseri, Ekonomi
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