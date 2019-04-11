Kayseri Ticaret Borsası
1 saat önce
Kayseri Ticaret Borsasında takım pastırmanın kilogramı ortalama 84,60 liradan, sucuğun kilogramı ise 51,50 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 11:58 Kaynak: AA
Kayseri Ticaret Borsasında takım pastırmanın kilogramı ortalama 84,60 liradan, sucuğun kilogramı ise 51,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün cinsi
|Miktarı
| Fiyat
|Buğday (yemlik)
|kg
| 1,20
|Kabak çekirdeği (yerli)
|kg
| 12,00
|Sucuk
|kg
| 51,50
|Pastırma (takım)
|kg
| 84,60
|Pastırma (karaparça)
|kg
| 73,50
|Dana eti (karkas)
|kg
| 30,00
|Kuzu eti (karkas)
|kg
| 40,00
Gücünü İspatlamak İçin Arkadaşlarına Kendisini Yumruklattı, İç Kanamadan Öldü
Game of Thrones Dizisinde Final Sezonu Heyecanı Satışlara Yansıdı
Fed Tutanakları Yayımlandı! Üyeler Faiz Oranlarının Değişmemesi Gerektiğini Savunuyor
Mansur Yavaş İlk Görev Gününde Atatürk Heykeli'ni Temizletti