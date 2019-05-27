Kayseri Ticaret Borsası

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Kayseri'de 78 Yaşındaki Adam 57 Yıllık Eşini Öldürüp, İntihar Etti

Yaşlı Çiftin Ölümünde Kokrunç Gerçek Ortaya Çıktı! Önce Karısını Sonra Kendini Vurmuş

Annesini 40 Yerinden Bıçaklayıp Boğazını Keserek Öldüren Katil: Annem İstediğimiz Gibi Davranmazdı

Google Finlandiya'da ki Veri Merkezine 600 Milyon Euro Yatırım Yaptı