Kayseri Ticaret Borsası
4 saat önce
Kayseri Ticaret Borsası'nda, sucuğun kilogramı ortalama 63 liradan, takım pastırmanın kilogramı ise 85 liradan satıldı.
Kayseri
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 04:41 Kaynak: AA
Ticaret Borsası'nda, sucuğun kilogramı ortalama 63 liradan, takım pastırmanın kilogramı ise 85 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün cinsi
|Miktarı
| Fiyat
|Buğday (yemlik)
|kg
| 1,30
|Kabak çekirdeği (yerli)
|kg
| 16,00
|Sucuk
|kg
| 63,00
|Pastırma (takım)
|kg
| 85,00
|Pastırma (karaparça)
|kg
| 80,00
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