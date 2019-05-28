Kayseri Ticaret Borsası
2 saat önce
Kayseri Ticaret Borsasında, sucuğun kilogramı ortalama 63 liradan, takım pastırmanın kilogramı ise 85 liradan satıldı.
Kayseri
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 05:00 Kaynak: AA
Ticaret Borsasında, sucuğun kilogramı ortalama 63 liradan, takım pastırmanın kilogramı ise 85 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün cinsi
|Miktarı
| Fiyat
|Buğday (yemlik)
|kg
| 1,30
|Kabak çekirdeği (yerli)
|kg
| 16,00
|Sucuk
|kg
| 63,00
|Pastırma (takım)
|kg
| 85,00
|Pastırma (karaparça)
|kg
| 80,00
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