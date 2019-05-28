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Kayseri Ticaret Borsası

2 saat önce

Kayseri Ticaret Borsasında, sucuğun kilogramı ortalama 63 liradan, takım pastırmanın kilogramı ise 85 liradan satıldı.

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Kayseri Ticaret Borsasında, sucuğun kilogramı ortalama 63 liradan, takım pastırmanın kilogramı ise 85 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün cinsi
Miktarı Fiyat
Buğday (yemlik)kg 1,30
Kabak çekirdeği (yerli)kg 16,00
Sucukkg 63,00
Pastırma (takım) kg 85,00
Pastırma (karaparça)kg 80,00
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 05:00 Kaynak: AA
Ekonomi
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