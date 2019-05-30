Ürün cinsi

Miktarı Fiyat Buğday (yemlik) kg 1,30 Kabak çekirdeği (yerli) kg 17,00 Sucuk kg 62,64 Pastırma (takım) kg 84,60 Pastırma (karaparça) kg 80,00



Kayseri Ticaret Borsası'nda, sucuğun kilogramı ortalama 62,64 liradan, takım pastırmanın kilogramı ise 84,60 liradan işlem gördü.Borsada işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle: