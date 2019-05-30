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Kayseri Ticaret Borsası

2 saat önce

Kayseri Ticaret Borsası'nda, sucuğun kilogramı ortalama 62,64 liradan, takım pastırmanın kilogramı ise 84,60 liradan işlem gördü.

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Kayseri Ticaret Borsası'nda, sucuğun kilogramı ortalama 62,64 liradan, takım pastırmanın kilogramı ise 84,60 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün cinsi
Miktarı Fiyat
Buğday (yemlik)kg 1,30
Kabak çekirdeği (yerli)kg 17,00
Sucukkg 62,64
Pastırma (takım) kg 84,60
Pastırma (karaparça)kg 80,00
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 10:58 Kaynak: AA
Kayseri, Ekonomi
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