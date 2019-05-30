Kayseri Ticaret Borsası
2 saat önce
Kayseri Ticaret Borsası'nda, sucuğun kilogramı ortalama 62,64 liradan, takım pastırmanın kilogramı ise 84,60 liradan işlem gördü.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 10:58 Kaynak: AA
Kayseri Ticaret Borsası'nda, sucuğun kilogramı ortalama 62,64 liradan, takım pastırmanın kilogramı ise 84,60 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün cinsi
|Miktarı
| Fiyat
|Buğday (yemlik)
|kg
| 1,30
|Kabak çekirdeği (yerli)
|kg
| 17,00
|Sucuk
|kg
| 62,64
|Pastırma (takım)
|kg
| 84,60
|Pastırma (karaparça)
|kg
| 80,00
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