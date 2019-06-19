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Kayseri Ticaret Borsası

1 saat önce

Kayseri Ticaret Borsası'nda karkas dana etinin kilogramı ortalama 29,50 liradan, takım pastırmanın kilogramı ise 75 liradan işlem gördü.

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Kayseri Ticaret Borsası'nda karkas dana etinin kilogramı ortalama 29,50 liradan, takım pastırmanın kilogramı ise 75 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün cinsi
Miktarı Fiyat
Buğday (yemlik)kg 1,25
Arpakg 1,20
Kabak çekirdeğikg 17,00
Sucukkg 62,64
Pastırma (takım) kg 75,00
Pastırma (karaparça)kg 80,00
Dana eti (karkas)kg 29,50
Kuzu eti (karkas) kg 40,00
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 11:53 Kaynak: AA
Kayseri, Ekonomi
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