Kayseri Ticaret Borsası
1 saat önce
Kayseri Ticaret Borsası'nda karkas dana etinin kilogramı ortalama 29,50 liradan, takım pastırmanın kilogramı ise 75 liradan işlem gördü.
Kayseri
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 11:53 Kaynak: AA
Ticaret Borsası'nda karkas dana etinin kilogramı ortalama 29,50 liradan, takım pastırmanın kilogramı ise 75 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün cinsi
|Miktarı
| Fiyat
|Buğday (yemlik)
|kg
| 1,25
|Arpa
|kg
| 1,20
|Kabak çekirdeği
|kg
| 17,00
|Sucuk
|kg
| 62,64
|Pastırma (takım)
|kg
| 75,00
|Pastırma (karaparça)
|kg
| 80,00
|Dana eti (karkas)
|kg
| 29,50
| Kuzu eti (karkas)
|kg
| 40,00
Kuvvetli sağanak nedeniyle İzmir-Ankara yolu ulaşıma kapandı
Yıldırım mı, İmamoğlu mu? REMRES Araştırma son anketini paylaştı
Kastamonu'da fuhuş operasyonu: 28 gözaltı
Elektrik arızasına giden personel, yılan sürüsüyle karşılaşınca şoka girdi