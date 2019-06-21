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Kayseri Ticaret Borsası

41 dakika önce

Kayseri Ticaret Borsası'nda karkas dana etinin kilogramı ortalama 29,50 liradan, takım pastırmanın kilogramı ise 75 liradan işlem gördü.

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Kayseri Ticaret Borsası'nda karkas dana etinin kilogramı ortalama 29,50 liradan, takım pastırmanın kilogramı ise 75 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün cinsi
Miktarı Fiyat
Sucukkg 62,64
Pastırma (takım) kg 75,00
Pastırma (karaparça)kg 80,00
Dana eti (karkas)kg 29,50
Kuzu eti (karkas) kg 40,00
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 04:18 Kaynak: AA
Kuzu, Kayseri, Ekonomi
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