Kayseri Ticaret Borsası
41 dakika önce
Kayseri Ticaret Borsası'nda karkas dana etinin kilogramı ortalama 29,50 liradan, takım pastırmanın kilogramı ise 75 liradan işlem gördü.
Kayseri
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 04:18 Kaynak: AA
Ticaret Borsası'nda karkas dana etinin kilogramı ortalama 29,50 liradan, takım pastırmanın kilogramı ise 75 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün cinsi
|Miktarı
| Fiyat
|Sucuk
|kg
| 62,64
|Pastırma (takım)
|kg
| 75,00
|Pastırma (karaparça)
|kg
| 80,00
|Dana eti (karkas)
|kg
| 29,50
| Kuzu eti (karkas)
|kg
| 40,00
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