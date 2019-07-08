Kayseri Ticaret Borsası

Ürün cinsi

Miktarı Fiyat Sucuk kg 62,64 Pastırma (takım) kg 75,00 Pastırma (karaparça) kg 80,00 Dana eti (karkas) kg 29,50 Kuzu eti (karkas) kg 40,00



Kayseri Ticaret Borsasında karkas dana etinin kilogramı ortalama 29,50 liradan, takım pastırmanın kilogramı ise 75 liradan işlem gördü.Borsada işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle: