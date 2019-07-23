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Kayseri Ticaret Borsası

14 dakika önce

Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı ortalama 63 liradan, takım pastırmanın kilogramı ise 75 liradan işlem gördü.

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Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı ortalama 63 liradan, takım pastırmanın kilogramı ise 75 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün cinsi
Miktarı Fiyat
Sucukkg 63,00
Pastırma (takım) kg 75,00
Pastırma (karaparça)kg 80,00
Dana eti (karkas)kg 30,00
Kuzu eti (karkas) kg 40,00
Kayseri, Kuzu, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 04:52 Kaynak: AA
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