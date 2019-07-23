Kayseri Ticaret Borsası
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Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı ortalama 63 liradan, takım pastırmanın kilogramı ise 75 liradan işlem gördü.
Kayseri Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 04:52 Kaynak: AA
Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı ortalama 63 liradan, takım pastırmanın kilogramı ise 75 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün cinsi
|Miktarı
| Fiyat
|Sucuk
|kg
| 63,00
|Pastırma (takım)
|kg
| 75,00
|Pastırma (karaparça)
|kg
| 80,00
|Dana eti (karkas)
|kg
| 30,00
| Kuzu eti (karkas)
|kg
| 40,00
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