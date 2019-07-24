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Kayseri Ticaret Borsası

1 saat önce

Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı ortalama 62,64 liradan, takım pastırmanın kilogramı ise 84,60 liradan işlem gördü.

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Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı ortalama 62,64 liradan, takım pastırmanın kilogramı ise 84,60 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün cinsi
Miktarı Fiyat
Sucukkg 62,64
Pastırma (takım) kg 84,60
Pastırma (karaparça)kg 80,00
Dana eti (karkas)kg 29,50
Kuzu eti (karkas) kg 39,00
Kayseri, Kuzu, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 11:30 Kaynak: AA
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