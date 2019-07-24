Kayseri Ticaret Borsası
1 saat önce
Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı ortalama 62,64 liradan, takım pastırmanın kilogramı ise 84,60 liradan işlem gördü.
Kayseri Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 11:30 Kaynak: AA
Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı ortalama 62,64 liradan, takım pastırmanın kilogramı ise 84,60 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün cinsi
|Miktarı
| Fiyat
|Sucuk
|kg
| 62,64
|Pastırma (takım)
|kg
| 84,60
|Pastırma (karaparça)
|kg
| 80,00
|Dana eti (karkas)
|kg
| 29,50
| Kuzu eti (karkas)
|kg
| 39,00
Şehit oğlunun isminin alt geçide verildiğini gören aile yere çöküp ağladı Festivalde, horon oynayan kadınları elle taciz eden sapık, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Oyuncu Nurgül Yeşilçay, "Gizli gizli çekmeyin" deyip mayolu fotoğrafını paylaştı