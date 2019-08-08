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Kayseri Ticaret Borsası

27 dakika önce

Kayseri Ticaret Borsası'nda sucuğun kilogramı ortalama 62,64, takım pastırmanın kilogramı ise 84,60 liradan işlem gördü.

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Kayseri Ticaret Borsası'nda sucuğun kilogramı ortalama 62,64, takım pastırmanın kilogramı ise 84,60 liradan işlem gördü.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün cinsi
Miktarı Fiyat
Sucukkg 62,64
Pastırma (takım) kg 84,60
Pastırma (karaparça)kg 80,00
Dana eti (karkas)kg 30,00
Kuzu eti (karkas) kg 39,50
Kayseri, Kuzu, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 03:24 Kaynak: AA
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