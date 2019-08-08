Kayseri Ticaret Borsası
27 dakika önce
Kayseri Ticaret Borsası'nda sucuğun kilogramı ortalama 62,64, takım pastırmanın kilogramı ise 84,60 liradan işlem gördü.
Kayseri Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 03:24 Kaynak: AA
Ticaret Borsası'nda sucuğun kilogramı ortalama 62,64, takım pastırmanın kilogramı ise 84,60 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün cinsi
|Miktarı
| Fiyat
|Sucuk
|kg
| 62,64
|Pastırma (takım)
|kg
| 84,60
|Pastırma (karaparça)
|kg
| 80,00
|Dana eti (karkas)
|kg
| 30,00
| Kuzu eti (karkas)
|kg
| 39,50
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