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Kayseri Ticaret Borsası

41 dakika önce

Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı ortalama 62,64, takım pastırmanın kilogramı ise 84,60 liradan satıldı.

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Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı ortalama 62,64, takım pastırmanın kilogramı ise 84,60 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün cinsi

Miktarı Fiyat
Buğday (yemlik)kg 1,28
Arpakg 1,25
Kabak çekirdeğikg 18,00
Sucukkg 62,64
Pastırma (takım) kg 84,60
Pastırma (karaparça)kg 80,00
Dana eti (karkas)kg 28,50
Kuzu eti (karkas) kg 40,00

Kayseri, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 09:34 Kaynak: AA
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