Kayseri Ticaret Borsası
41 dakika önce
Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı ortalama 62,64, takım pastırmanın kilogramı ise 84,60 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 09:34 Kaynak: AA
Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı ortalama 62,64, takım pastırmanın kilogramı ise 84,60 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün cinsi
|Miktarı
| Fiyat
|Buğday (yemlik)
|kg
| 1,28
|Arpa
|kg
| 1,25
|Kabak çekirdeği
|kg
| 18,00
|Sucuk
|kg
| 62,64
|Pastırma (takım)
|kg
| 84,60
|Pastırma (karaparça)
|kg
| 80,00
|Dana eti (karkas)
|kg
| 28,50
| Kuzu eti (karkas)
|kg
| 40,00
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