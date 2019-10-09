Kayseri Ticaret Borsası
1 saat önce
Kayseri Ticaret Borsası'nda sucuğun kilogramı ortalama 62,64, takım pastırmanın kilogramı ise 84,60 liradan işlem gördü.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 04:18 Kaynak: AA
Kayseri Ticaret Borsası'nda sucuğun kilogramı ortalama 62,64, takım pastırmanın kilogramı ise 84,60 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün cinsi
|Miktarı
| Fiyat
|Buğday (yemlik)
|kg
| 1,28
|Arpa
|kg
| 1,25
|Kabak çekirdeği
|kg
| 18,00
|Sucuk
|kg
| 62,64
|Pastırma (takım)
|kg
| 84,60
|Pastırma (karaparça)
|kg
| 80,00
|Dana eti (karkas)
|kg
| 29,00
| Kuzu eti (karkas)
|kg
| 40,00
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