Kayseri Ticaret Borsası
14 dakika önce
Kayseri Ticaret Borsası'nda sucuğun kilogramı ortalama 62,64 liradan, takım pastırmanın kilogramı ise 84,60 liradan işlem gördü.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 01:06 Kaynak: AA
Kayseri Ticaret Borsası'nda sucuğun kilogramı ortalama 62,64 liradan, takım pastırmanın kilogramı ise 84,60 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün cinsi
|Miktarı
| Fiyat
|Buğday (yemlik)
|Kg
| 1,28
|Arpa
|Kg
| 1,25
|Kabak çekirdeği
|Kg
| 18,00
|Sucuk
|Kg
| 62,64
|Pastırma (takım)
|Kg
| 84,60
|Pastırma (karaparça)
|Kg
| 80,00
Tartıştığı karısını ruhsatsız tabancayla başından vurup öldürdü Trump, Dışişleri Bakanı'na Reza Zarrab'ın serbest bırakılması için baskı yapmış ABD'li milyarderler ilk kez geçen yıl işçi sınıfından daha az vergi ödedi Açıklama yetkili isimden geldi: Kırmızı ete zam yok