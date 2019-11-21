Kayseri Ticaret Borsası
6 saat önce
Kayseri Ticaret Borsası'nda sucuğun kilogramı ortalama 62,64 liradan, takım pastırmanın kilogramı 84,60 liradan işlem gördü.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 12:58 Kaynak: AA
Kayseri Ticaret Borsası'nda sucuğun kilogramı ortalama 62,64 liradan, takım pastırmanın kilogramı 84,60 liradan işlem gördü.Borsada işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün cinsi
|Miktarı
| Fiyat
|Buğday (yemlik)
|Kg
| 1,40
|Arpa
|Kg
| 1,35
|Kabak çekirdeği
|Kg
| 19,00
|Sucuk
|Kg
| 62,64
|Pastırma (takım)
|Kg
| 84,60
|Pastırma (karaparça)
|Kg
| 80,00
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