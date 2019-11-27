Kayseri Ticaret Borsası
7 saat önce
Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı ortalama 62,64 liradan, takım pastırmanın kilogramı 84,60 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 09:42 Kaynak: AA
Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı ortalama 62,64 liradan, takım pastırmanın kilogramı 84,60 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün cinsi
|Miktarı
| Fiyat
|Buğday (yemlik)
|Kg
| 1,45
|Arpa
|Kg
| 1,35
|Kabak çekirdeği
|Kg
| 19,00
|Sucuk
|Kg
| 62,64
|Pastırma (takım)
|Kg
| 84,60
|Pastırma (karaparça)
|Kg
| 80,00
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