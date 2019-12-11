Kayseri Ticaret Borsası - Son Dakika
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Kayseri Ticaret Borsası

6 saat önce

Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı en düşük 48,60, takım pastırmanın kilogramı ise 81 liradan satıldı.

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Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı en düşük 48,60, takım pastırmanın kilogramı ise 81 liradan satıldı.


Borsada işlem gören bazı ürünlerin en düşük ve en yüksek fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Buğday Kg 1,45 1,50
Arpa Kg 1,30 1,35
Kabak çekirdeği

 Kg 20,00 21,00
Sucuk

 Kg48,60 62,64
Pastırma (takım)

 Kg81,00 84,60
Pastırma (karaparça)

 Kg78,00 80,00
Dana eti (karkas) Kg30,00 30,50
Kuzu eti (karkas) Kg 39,50 40,00

Kayseri, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 11:30 Kaynak: AA
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