Kayseri Ticaret Borsası - Son Dakika
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Kayseri Ticaret Borsası

6 saat önce

Kayseri Ticaret Borsası'nda sucuğun kilogramı 48,60-62,64 liradan, takım pastırmanın kilogramı ise 86,40-91,80 liradan satıldı.

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Kayseri Ticaret Borsası'nda sucuğun kilogramı 48,60-62,64 liradan, takım pastırmanın kilogramı ise 86,40-91,80 liradan satıldı.


Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Buğday Kg 1,45 1,50
Arpa Kg 1,30 1,35
Kabak çekirdeği (yerli)

 Kg 22,00 24,00
Sucuk

 Kg48,60 62,64
Pastırma (takım)

 Kg86,40 91,80
Pastırma (karaparça)

 Kg81,00 86,40

Kayseri, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 10:48 Kaynak: AA
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