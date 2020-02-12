Kayseri Ticaret Borsası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayseri Ticaret Borsası - Son Dakika

Kayseri Ticaret Borsası

6 saat önce

Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı 49,50-65 liradan, takım pastırmanın kilogramı ise 89,60- 91,80 liradan satıldı.

Kayseri Ticaret Borsası, System.String[]

Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı 49,50-65 liradan, takım pastırmanın kilogramı ise 89,60- 91,80 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Buğday Kg 1,47 1,52
Arpa Kg 1,30 1,35
Kabak çekirdeği (yerli)

 Kg 22,00 24,00
Sucuk

 Kg49,50 65,00
Pastırma (takım)

 Kg89,60 91,80
Pastırma (karaparça)

 Kg81,00 86,40

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 11:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Fas'tan BİM'e tehdit! Şartları yerine getirilmezse kapatacaklar
Kayseri'de hamile eşini yaralayıp, arkadaşını öldüren sanığın yargılanmasına başlandı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'li mevkidaşı Mark Esper ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Vururuz" resti sonrası Esed rejiminden küstah sözler

Son Dakika Haberleri
17:41 Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'dan şok edici sözler!
17:16 Ünlü Youtuber Atakan Özyurt, Tutunamayanlar'ın kadrosuna dahil oldu
17:08 Haluk Levent bebek bezi reklamında oynadı
16:46 Kuruluş Osman kadrosunu güçlendiriyor! 3 yeni isim daha katıldı
15:33 Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz, Defne Samyeli'yle ilgili paylaşımlarını silemedi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 18:39:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayseri Ticaret Borsası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]