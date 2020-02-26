Kayseri Ticaret Borsası - Son Dakika
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Kayseri Ticaret Borsası

7 saat önce

Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı 49,50-65 liradan, takım pastırmanın kilogramı ise 89,60- 91,80 liradan satıldı.

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Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı 49,50-65 liradan, takım pastırmanın kilogramı ise 89,60- 91,80 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Buğday Kg 1,47 1,52
Arpa Kg 1,30 1,32
Kabak çekirdeği (yerli)

 Kg 23,00 28,00
Sucuk

 Kg49,50 65,00
Pastırma (takım)

 Kg89,60 91,80
Pastırma (karaparça)

 Kg81,00 86,40

Kayseri, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 09:08 Kaynak: AA
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