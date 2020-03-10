Kayseri Ticaret Borsası
6 saat önce
Kayseri Ticaret Borsası'nda sucuğun kilogramı en yüksek 65 liradan, takım pastırmanın kilogramı 91,80 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 10:54 Kaynak: AA
Kayseri Ticaret Borsası'nda sucuğun kilogramı en yüksek 65 liradan, takım pastırmanın kilogramı 91,80 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Buğday
| Kg
| 1,47
| 1,52
|Arpa
| Kg
| 1,30
| 1,32
|Kabak çekirdeği (yerli)
| Kg
|23,00
| 28,00
|Sucuk
| Kg
|49,50
| 65,00
|Pastırma (takım)
| Kg
|89,60
| 91,80
|Pastırma (karaparça)
| Kg
|81,00
| 86,40
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