Kayseri Ticaret Borsası
6 saat önce
Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı en yüksek 65 liradan, takım pastırmanın kilogramı ise 91,80 liradan satıldı.
Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı en yüksek 65 liradan, takım pastırmanın kilogramı ise 91,80 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Buğday
| Kg
| 1,47
| 1,52
|Arpa
| Kg
| 1,30
| 1,32
|Kabak çekirdeği
| Kg
|23,00
| 28,00
|Sucuk
| Kg
|49,50
| 65,00
|Pastırma (takım)
| Kg
|89,60
| 91,80
|Pastırma (karaparça)
| Kg
|81,00
| 86,40
|Dana eti (karkas)
| Kg
|35,00
| 36,00
| Kuzu eti (karkas)
| Kg
|48,00
| 49,00
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 10:18 Kaynak: AA
Son Dakika Standard & Poor'dan koronavirüs açıklaması: Küresel ekonomik aktivite büyük darbe alacak İstanbul'da Özel Halk Otobüslerinin yakıt ve sürücü giderlerini İBB karşılayacak Son dakika: 3 kamu bankası, işletmelere 6 ay anapara ve faiz ödemesiz kredi verecek Son Dakika: 32 bin sağlık personeli alımı için başvuru tarihleri belli oldu