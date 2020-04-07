Kayseri Ticaret Borsası
6 saat önce
Kayseri Ticaret Borsası'nda sucuğun kilogramı en yüksek 65 liradan, takım pastırmanın kilogramı 91,80 liradan satıldı.
Kayseri Ticaret Borsası'nda sucuğun kilogramı en yüksek 65 liradan, takım pastırmanın kilogramı 91,80 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Buğday
| Kg
| 1,47
| 1,52
|Arpa
| Kg
| 1,30
| 1,34
|Kabak çekirdeği (yerli)
| Kg
|23,00
| 30,00
|Sucuk
| Kg
|49,50
| 65,00
|Pastırma (takım)
| Kg
|89,60
| 91,80
|Pastırma (karaparça)
| Kg
|81,00
| 86,40
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 02:14 Kaynak: AA
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