Kayseri Ticaret Borsası
Kayseri Ticaret Borsası'nda sucuğun kilogramı en yüksek 65 liradan, takım pastırmanın kilogramı en yüksek 95 liradan satıldı.
Kayseri Ticaret Borsası'nda sucuğun kilogramı en yüksek 65 liradan, takım pastırmanın kilogramı en yüksek 95 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Buğday
| Kg
| 1,47
|1,52
|Arpa
| Kg
| 1,30
|1,32
|Kabak çekirdeği (yerli)
| Kg
|25,00
|35,00
|Sucuk
| Kg
|52,00
|65,00
|Pastırma (takım)
| Kg
|91,80
|95,00
|Pastırma (karaparça)
| Kg
|86,00
|91,80
Haber Yayın Tarihi: 15.06.2020 04:15 Kaynak: AA
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