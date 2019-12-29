Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Bağlamış'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a pastırma ikramı - Son Dakika

Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a pastırma ikram etti.

Kayseri Ticaret Borsasından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki "Bilişim Vadisi"nde düzenlenen " Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması" programı sonrası verilen yemekte Bağlamış, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a pastırma ikramında bulundu.

Bağlamış, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, son günlerde Türkiye'de gündem oluşturan pastırma konusundaki bilgi kirliliğine?son vermek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özel Kayseri pastırması ikram ettiklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kağıt gibi doğranmış pastırmanın lezzetini çok beğendiğini aktaran Bağlamış, "Kayseri'den özel pastırma ustası götürerek, pastırmanın en tazesini orada kağıt gibi doğrattık. Pastırmanın lezzetini yakalamak için soğuk zincire ve doğrama şekline dikkat etmek gerekiyor. Bizim pastırma ikramımız sonrasında Sayın Cumhurbaşkanımızın, pastırma konusunda fikrinin değiştiğini düşünüyoruz. Çünkü övgü dolu ifadeler kullandı." açıklamasında bulundu.

Pastırmanın başkentinin Kayseri olduğunu vurgulayan Bağlamış, şunları kaydetti:

"Kayseri pastırması 1400'lü yıllardan beri şehrimizde üretilen bir üründür. Bu ürün lezzetiyle, damak tadıyla tüm Türkiye'ye nam salmıştır. Bu damak tadıyla alakalıdır. Biz biraz daha yoğun baharatı severiz. Pastırma doğrama şeklimiz farklıdır. Pastırmayı kağıt gibi doğramak gerekir. Kayseri pastırması yıllardan beri Karpuzatan mevkisinde kurutulur. Çünkü burası Erciyes'ten gelen rüzgarı en iyi alan bölgedir. Pastırmayı pastırma yapan üretim metodu ve et için kullanılan hayvandır. Pastırmaya ekstra lezzet katan madde çemendir. Kayseri'ye çemen konusunda da kimse rakip olamaz. Türkiye genelinde perakende olarak satılan tüm pastırmalar Kayseri pastırması adı altında satılmaktadır."