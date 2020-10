Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Bağlamış'tan karkas et fiyatı değerlendirmesi - Son Dakika

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, karkas et fiyatlarındaki artışın bir nebze olsun üreticinin yüzünü güldürdüğünü belirtti.

Bağlamış, yaptığı yazılı açıklamada, kırmızı et üreticilerinin emeklerinin karşılığını alamadığını, bunu da geçen günlerde gerek sosyal medya gerekse basın yoluyla dile getirdiklerini hatırlattı.

Et ve Süt Kurumunun konuya duyarsız kalmadığını aktaran Bağlamış, şunları kaydetti:

"Borsamızın girişimleri sonucunda üreticimizin 2 yıldan beri eksiye doğru giden durumunu nihayet çözdük. İşletmeler sattığını yerine koyamıyor ve zor şartlar altında üretmeye devam ediyordu ve ürettiğinin karşılığını alamıyordu. Bizler de Kayseri Ticaret Borsası olarak Tarım ve Orman Bakanlığına besicilerin sorunlarını ve çözüm önerilerinin yer aldığı raporları sürekli iletiyorduk. Yaptığımız çalışmalar sonucunda nihayet sesimiz duyuldu. Nihayet Et ve Süt Kurumu sesimizi duyarak karkas et fiyatlarında artışa gitmiştir. Biz sadece bu konuda değil üreticimizin her probleminde üreticinin yanında olup sesi olacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz, umarız bundan sonra yaşanan gelişmelerle birlikte et üreticimizin bir nebze yolsun yüzü gülecek. Biz de üreticimizin daha çok üretmesi için üzerimize ne düşüyorsa yapacağız."