Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Bağlamış'tan pastırma ve sucuğa ilişkin açıklama

Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, Türkiye'de pastırma ve sucuğun coğrafi işaretini 2001 yılında aldıklarını bildirdi.

Bağlamış, yazılı açıklamasında, coğrafi işaret tescilli ürünlerde sürekliliğin sağlanması için etkin denetimin kaçınılmaz olduğunu belirtti.

Söz konusu ürünlerin uluslararası alanda da tescillenmesinin önemli olduğunu kaydeden Bağlamış, "Yöreye özgü değişik türdeki 10 ürünü ile Türk Patent Enstitüsünün 'tescil' sınavını başarıyla geride bırakan Kayseri, şimdi de uluslararası alandaki tesciller için yönünü dış dünyaya çevirdi." ifadesini kullandı.

Türkiye'de ilk olarak pastırma ve sucuğun coğrafi işaretini 2001 yılında Kayseri'nin aldığına dikkati çeken Bağlamış, 1950 yıllarına dayanan bir sucuk imalatları olduğunu anlattı.

Sucukta "avcar" dedikleri baharat olasılığının Türkiye'ye hitap eden bir tatta olduğunu aktaran Bağlamış, şunları kaydetti:

"Pastırmayı, sucuğu Türkiye'ye tanıtan ilk il Kayseri'dir. Üretimleri Kayseri'de başlıyor, daha sonra yaygınlaşıyor. Diğer illerimiz de tabi ki üretim yapacak. Kayseri'de çok eski bir geçmişe sahip olan sucuğun lezzeti, Erciyes'in rüzgarından ve baharatın lezzetinden gelir. Her bölgemizin kendine göre iddiası var, bizim bölgemizin özellikle iddiası avcar ve dana etinden yapıyor olmamız. Bizim pastırmamızın, sucuğumuzun eti erkek hayvanlardan elde edilen, birinci kalite ürün olması en önemli özelliğimiz. Bugüne kadar Türkiye'ye önderlik yaptı, bundan sonra da sucuk Türkiye'de Kayseri markası olarak liderliğini sürdürecek."