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Kayseri Ticaret Borsası heyeti Kayseri Şeker'de - Son Dakika

Kayseri Ticaret Borsası heyeti Kayseri Şeker'de

22.06.2021 14:46
Kayseri Ticaret Borsası heyeti Kayseri Şeker'de, System.String[]

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Recep Bağlamış, yönetim kurulu üyeleri ile Meclis Başkanı Fahrettin Çalışkan ve meclis üyeleri Kayseri Şeker'de Başkan Hüseyin Akay'ı ziyaret etti.

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Recep Bağlamış, yönetim kurulu üyeleri ile Meclis Başkanı Fahrettin Çalışkan ve meclis üyeleri Kayseri Şeker'de Başkan Hüseyin Akay'ı ziyaret etti. Karşılıklı işbirliği ve ortak yürütülen projeler hakkında görüş alışverişi yapan heyet, Kayseri Şeker ARGE Merkezi'ni de gezerek, yerli tohum ıslah çalışmalarını ve deneme ekimi sahalarını yerinde inceledi.

Kayseri Şeker Göl Tesisleri'nde gerçekleşen ve Kayseri Şeker yöneticilerinin de hazır bulunduğu ziyarete KTB Başkanı Recep Bağlamış'ın yanı sıra, Başkan Yardımcıları Mehmet İştahlı ve Bekir Çizmeli, Yönetim Kurulu Üyeleri Yunus Karaca, İsa Yürdem, Meclis Başkanı Fahrettin Çalışkan, Meclis Başkan Yardımcısı Hüdaverdi Özdemir, Meclis Üyeleri Enver Toker, Ahmet Onay, Osman Dörtdudak, Rüştü Şenel Büyükkutlu, Mahmut Polat, Şahin Çakmacı ve Ahmet Sami Sarıçiçek katıldı. Heyet bir süre, birlikte yürütülen projeler, ortak iş iştigal alanları ve tarımsal üretim noktasında yapılan çalışmalar hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunduktan sonra, Kayseri Şeker ARGE Merkezi'nce yürütülen tohum ıslah çalışmaları ve deneme ekim sahalarını gezerek, ARGE Müdürü Hülya Herdem ve diğer yetkililerden bilgiler aldı. Buradan ARGE Merkezi Laboratuvarlarında da incelemelerde bulunan Kayseri Ticaret Borsası heyeti, yerli pancar tohumu ıslahı, çerezlik ay çekirdeği çalışmaları, yerli ve milli ilaç ve gübre üretimi gibi çalışmaları yerinde inceledi. Ziyarette konuşan Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, Kayseri Şeker ARGE Merkezi'nin tüm dünyaya örnek olabilecek bir kuruluş olduğunu belirterek, buranın kurulmasında emeği geçen herkese teşekkür etti. Bağlamış, son 10 yıl boyunca pancar ekicilerinin olağan üstü memnuniyetini gözlemlediklerini ve son 3 yıldır da buna yakinen şahitlik ettiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Kayseri Ticaret Borsası olarak Kayseri Şekerimize, bilgi alışverişi münasebetiyle bir ziyarette bulunduk. Ben öncelikle Sayın Hüseyin Akay Başkanımızın nezdinde, tüm Kayseri Şeker yöneticileri ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Kayseri Şeker'in, Şehrimizde şeker pancarının yanı sıra tarımsal üretim yapılan bütün alanlarda çiftçisine olağanüstü katkıları var. Bizlerde bu katkıyı Kayseri Ticaret Borsası olarak bariz şekilde görüyoruz. Yapmış olduğumuz çalışmalarda ve Kayseri Şeker'den istemiş olduğumuz destekler noktasında, kendileri bize her zaman yardımcı oluyorlar, bu bağlamda ben Kayseri Ticaret Borsası olarak kendilerine teşekkür etmek istiyorum. Aslında Türkiye'de model bir şehiriz, Kayseri Şeker'de bizce ARGE Merkezi ile dünyaya örnek olabilecek bir kuruluş. Özellikle iki konuya değinmek istiyorum ben, şehrimiz kabak çekirdeği ve çerezlik ay çekirdeğinde Türkiye'ye liderlik yapan bir konumda, bu üretimin de her safhasında Kayseri Şeker'in emekleri var. Zannediyorum ki; birkaç yıl sonrasında Kayseri Şeker Fabrikamızın öncülüğünde, Türkiye'de olduğu gibi dünyaya da Kayserimiz liderlik yapacaktır. Ben son 10 yıldır pancar ekicilerinin olağan üstü memnuniyetini gözlemledim ve son 3 yıldır da buna yakinen şahitlik ediyorum. Ben isterim ki Kayseri Şekerimiz, Şehrimize model ve örnek olan tüm yatırımlarda liderliğini sürdürsün ve bizlere destek olsun. Sayın Başkanımıza Genel Kurullarının hayırlı olmasını temenni ediyorum, Hüseyin Akay Başkanımız aynı zamanda bizim Yüksek İstişare Kurulu Başkanımız ve Kayseri Ticaret Borsası Meclis Şeref Üyemizdir, bu bağlamda son 10 yıldır yapmış olduğu çalışmalardan dolayı kendisine tam destek olduğumuzu ve Genel Kurulda yanında olduğumuzu ifade etmek istiyorum."

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kayseri Ticaret Borsası heyetini ziyaretinin, kendilerine güç verdiğini söyledi. Akay, ortaklaşa yürütülecek yeni projeler ile Türkiye'de ses getirecek gelişmelere imza atacaklarını da belirterek, "Kayseri Ticaret Borsamızın bu ziyaretleri bizler için çok değerli ve anlamlı, çünkü biliyorsunuz "Marifet İltifata tabidir" Bu çerçevede biz hem değerli Kayseri Ticaret Borsası Yöneticilerine bilgilendirme yapıyoruz, hem de işbirliğimizi geliştirme noktasında karşılıklı istişarelerde bulunuyoruz. Kayseri Ticaret Borsası Yöneticilerimizin Kayseri Şeker'in iştigal konuları ile ilgili çalışmaları var, ayrıca ortak çalışmalarımız da var. Hem Ticaret Borsamızın bizzat kendi tüzel kişilik olarak, hem de üyeleri ile ortak çalışmaları geliştirerek, üretime önemli bir katkı sağlamak ve yaptığımız işleri Türkiye'nin zirvesine taşımak arzusundayız, bu, yardımlaşarak, bilgi paylaşımı yaparak ve birbirimize destek olarak gerçekleşebilecek şeyler. Sonuçta Kayseri Şeker hem Kayseri'nin önemli bir değeri, hem şeker sektörünün temel direği, hem de Türkiye'de tarım sektöründe ismi, her geçen gün yükselen bir yıldız ve rol model konumundadır. Dolayısıyla bunu daha fazla geliştirmekle hem çiftçilerimizin gelirine önemli bir katkı sağlayacağız, hem de Kayseri başta olmak üzere çevremizin ve ülkemizin tarımsal faaliyetlerine önemli bir katkı sağlamış olacağız. Hayvancılıktan, Lisanslı Depoculuğa, tohum ıslahı çalışmalarından, ARGE çalışmalarına kadar hepsi ayrı bir anlam ifade ediyor ve hepsi öncü işler konumunda bulunuyor. İşte bu nedenle değerli Başkanlarımızın buraya kadar teşrif etmeleri, bize de bu manada güç veriyor. Ümit ediyorum ki; ortaklaşa yeni projeler ile Türkiye'de ses getirecek gelişmelere imza atarız. Ben kendilerine bu nazik ziyaretlerinden dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kayseri Şeker'in, Kayseri'nin ve hepimizin ortak bir değeri olduğu ve hepimizin ortaklaşa sahiplenmesi gerektiği anlayışı içerisinde, her zaman kapımızın ve gönlümüzün kendilerine açık olduğunu ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kayseri Ticaret Borsası heyeti Kayseri Şeker'de
Kayseri Ticaret Borsası heyeti Kayseri Şeker'de
Kayseri Ticaret Borsası heyeti Kayseri Şeker'de
Kayseri Ticaret Borsası heyeti Kayseri Şeker'de
Kayseri Ticaret Borsası heyeti Kayseri Şeker'de
Kayseri Ticaret Borsası heyeti Kayseri Şeker'de
Kayseri Ticaret Borsası heyeti Kayseri Şeker'de

Meclis Başkanı, Kayseri Şeker, Türkiye, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kayseri Ticaret Borsası heyeti Kayseri Şeker'de - Son Dakika


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