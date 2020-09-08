Kayseri Ticaret Borsası'ndan Şeker Fabrikası'na ödül - Son Dakika

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) 2019 yılında tutar bazında en çok tescil yaptıran Kayseri Şeker Fabrikası'na ödül verdi.

KTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, borsa başkanı Recep Bağlamış, Genel Sekreter Mustafa Burak Yıldırım ile Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay'ı makamında ziyaret etti.

Kayseri ekonomisine en çok katkı sağlayan üyeleri onore etmek adına üçüncüsünü gerçekleştirdikleri ödül törenini bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle firmaları ziyaret ederek gerçekleştirdiklerini belirten Bağlamış, Kayseri Şeker Fabrikası'nın tescil konusunda son 10 yıldır açık ara birinci olduğunu hatırlattı.

Bağlamış, başarılarından dolayı Akay'ı ve çalışanları tebrik etti.

Başkan Akay ise böyle bir ödüle hak kazandıkları için mutluluk duyduklarını ifade etti.

Fabrikanın Orta Anadolu'nun ve Türkiye'nin çok önemli bir değeri olduğunu anlatan Akay, "Buraya hep birlikte sahip çıkılması lazım, marifet iltifata tabidir. Ortada bir başarı var ise bunu ödüllendirmekten, ifade etmekten de çekinmemek lazım. Recep Başkanımız göreve başlayıncaya kadar biz bunları ticaret borsamızdan çok fazla görememiştik. Recep Başkanımız sağ olsun bu kadirşinaslığı gösteriyor ve göstermeye de devam ediyor. Biz de Kayseri Ticaret Borsamız ile ortak çalışıyor olmaktan ayrıca mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.