Doğum gününde yılın Ahisi seçilip kaftan giydi - Son Dakika
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Doğum gününde yılın Ahisi seçilip kaftan giydi

13.09.2022 17:44
Doğum gününde yılın Ahisi seçilip kaftan giydi

Kayseri Ticaret Borsası üyelerinden Mehmet Macit, doğum gününde yılın Ahisi seçildi.

Kayseri Ticaret Borsası üyelerinden Mehmet Macit, doğum gününde yılın Ahisi seçildi.

Borsanın konferans salonundaki törende konuşan et kombinası işleten 62 yaşındaki Macit, 43 yıllık meslek hayatında kendisini yılın Ahiliğine layık gören herkese teşekkür etti.

Bugünün kendisi için özel olduğunu vurgulayan Macit, şunları söyledi:

"Bugün benim doğum günüm, en özel hediye oldu. Tesadüfler hep bir araya geldi. Evlendiğim gün, doğum günüm, askerden teskere aldığım gün, bugün. Ben de şaşkınım. Benim için sürpriz oldu, hem de onur verici ödül oldu. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Benim için insan eğitimli, cahil, zengin, fakir olur ama karakterli, şahsiyetli olur. En önemlisi güzel ahlak, dürüstlük ve samimiyet. Ticaret bu üçü üzerine kurulur. Dürüst insanlar hep muvaffak olur."

Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış ise Ahilik kültürünü, ahlakını toplumda tekrar tesis etmeyi ve yaygınlaştırmayı amaçladıklarını ifade etti.

Tarihin her döneminde ayakta kalmayı bilmiş, kendine has kültürü ve gelenekleri ile etrafına örnek olmuş, ışık saçmış, toplumun ihtiyaçlarının karşılanması konusunda da Ahilik başta olmak üzere birçok konuyu dünyaya hediye etmiş bir millet olduklarını vurgulayan Bağlamış, şunları kaydetti:

"Ahilik, alın teriyle kazanmayı esas kılmıştır. Ahilikte ölçü hak ve adalettir. Kimse hakkı olandan fazlasını almaz. Ahilik, esnaf ve sanatkarları ahlaki değerlerle bütünleştiren çok değerli mesleki ilkeler getirmiştir. Ahilik, Anadolu'da sevgiyi, saygıyı, paylaşmayı, kardeşliği esas alıp, bu değerimizin bugünlere gelmesini sağlamıştır."

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şeyhi Odakır da Ahilik kültürünün önemini anlattı.

Konuşmaların ardından şed kuşanma töreni sergilendi, yılın Ahisi seçilen Mehmet Macit'e kaftan giydirildi.

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Kaynak: AA

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Doğum gününde yılın Ahisi seçilip kaftan giydi - Son Dakika

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