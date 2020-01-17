Kayseri Ticaret Odası Başkanı Gülsoy'dan faiz indirimi değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kayseri Ticaret Odası Başkanı Gülsoy'dan faiz indirimi değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika Ekonomi

Kayseri Ticaret Odası Başkanı Gülsoy'dan faiz indirimi değerlendirmesi Açıklaması

6 saat önce

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz indiriminin yeni yılda önemli müjde olduğunu ve yatırım ile istihdama önemli katkılar sağlayacağını bildirdi.

Kayseri Ticaret Odası Başkanı Gülsoy'dan faiz indirimi değerlendirmesi Açıklaması, System.String[]

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz indiriminin yeni yılda önemli müjde olduğunu ve yatırım ile istihdama önemli katkılar sağlayacağını bildirdi.

Gülsoy, yaptığı yazılı açıklamada, Merkez Bankasının faiz indirimi kararını değerlendirdi.

Temmuz 2019'dan bu yana devam eden faiz indirimlerinin tek hanelere inmesini umut ettiklerini kaydeden Gülsoy, şöyle devam etti:

"Geçen yılın son dört toplantısında toplam 1200 baz puanlık indirim ile yüzde 24'ten 12'ye gerileyen faiz oranı, Merkez Bankasının dün yaptığı 75 baz puanlık indirimiyle 11,25'e geriledi. İş dünyasını heyecanlandıran bu indirimler, piyasalarda etkilerini göstermeye başladı. Faizler düştükçe ülke olarak hedeflerimize daha emin adımlarla yürüyoruz. Yüzde 5'lik büyüme hedefi koyduğumuz 2020 yılında daha çok üretim ve yatırıma ihtiyacımız var. Yatırımcının önündeki en büyük engel olan yüksek faizlerdeki düşüşün devam etmesi yatırımlara ve istihdama önemli katkılar sağlayacaktır. Merkez Bankasının bugün yaptığı faiz indirimi, iş dünyası için yeni yılda önemli bir müjde oldu."

Gülsoy ayrıca, 2020 yılının başlangıcında iş dünyasının önünü açacak, yatırımlar konusunda daha cesur davranmasını sağlayacak önemli destek ve teşvik haberleri aldıklarını da ifade etti.

Kayseri, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 12:12 Kaynak: AA
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