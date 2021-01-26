Kayseri Ticaret Odası Başkanı Gülsoy'dan rekabet için e-ticaret uyarısı Açıklaması - Son Dakika

Kayseri Ticaret Odası Başkanı Gülsoy'dan rekabet için e-ticaret uyarısı Açıklaması

26.01.2021 18:07
Kayseri Ticaret Odası Başkanı Gülsoy'dan rekabet için e-ticaret uyarısı Açıklaması, System.String[]

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye'de geçen yıl e-ticaret hacminin 250 milyar lirayı bulduğunu belirterek, "Bunu görmezden gelirseniz birkaç yıl sonra rekabet edemezsiniz.

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye'de geçen yıl e-ticaret hacminin 250 milyar lirayı bulduğunu belirterek, "Bunu görmezden gelirseniz birkaç yıl sonra rekabet edemezsiniz. E-ticaret hacmi toplam ticaretin ülkemizde neredeyse yüzde 10'unu buldu." dedi.

Gülsoy, KTO'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, video konferans yöntemiyle yapılan ocak ayı meclis toplantısında, her açıdan zor bir yılı geride bıraktıklarını söyledi.

Perakende ticaretin ve yakın dönemde hizmet sektörünün Kovid-19'dan ciddi etkilendiğini vurgulayan Gülsoy, kısıtlamaların bir an önce kaldırılmasının, perakende ticaretin ve hizmet sektörünün toparlanabilmesi için şart olduğunu savundu.

E-ticaretin önemine değinen Gülsoy, "Dünya değişti, biz de bu değişimin karşısında duramayız. Onun için lütfen e-ticaret üzerinde yoğunlaşın. Ülkemizde geçtiğimiz yıl e-ticaret hacmi 250 milyar lirayı buldu. Bunu görmezden gelirseniz birkaç yıl sonra rekabet edemezsiniz. E-ticaret hacmi toplam ticaretin ülkemizde neredeyse yüzde 10'unu buldu. Lütfen değişime, dönüşüme ayak uyduralım. AR-GE'ye, inovasyona, markalaşmaya özel önem verelim. Aksi takdirde bir süre sonra yok olur gideriz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son aylarda yüksek faize dikkati çektiğini aktaran Gülsoy, şöyle devam etti:

"Biz iş dünyası olarak yüksek faizden dertliyiz. Yüksek faizin olduğu yerde yatırım da istihdam da üretim de olmaz. Müteşebbis yüksek faizle finansmana ulaşıp da nasıl yatırım yapacak? Normal günlerde bile karlılık oranlarının yüzde 3-5'lere düştüğü günümüzde yüzde 20 faizle kredi alıp borcunuzu nasıl ödeyeceksiniz? Dilerim faizler AB normlarına düşürülür. Bu güzel bir temenni ama şimdilik çok kolay gözükmüyor. Geçtiğimiz yıl resmi enflasyonu yüzde 14,6 olarak kapattık. 14,6 enflasyona, bugünkü gibi yüzde 17 faiz olur. Önce enflasyonu el birliği ile aşağı çekmemiz lazım. Üretmezsek, tüketmezsek büyüyemeyiz ama bu durumda enflasyonu nasıl düşüreceğiz? Her şeyden önce güven ve istikrarı sağlayacağız, mali disipline riayet edeceğiz, tasarrufa özel önem vereceğiz, kamu kaynaklarını yerinde ve iyi kullanacağız, Merkez Bankasının döviz-altın rezervini doğru ekonomik politikalarla olabildiğince yüksek tutacağız. Böyle yaparsak enflasyonu düşürebiliriz. Hükümetimiz yıl sonu için enflasyonu tek haneli olarak yüzde 9,8'e düşürmek istiyor. İnşallah başarır. Hep söylüyorum, faiz, döviz ve enflasyon ekonominin üç temel saç ayağı."

Ömer Gülsoy, Kayseri, Türkiye, Ticaret, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kayseri Ticaret Odası Başkanı Gülsoy'dan rekabet için e-ticaret uyarısı Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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