Kayseri Ticaret Odası Başkanı Gülsoy, ihracat rakamlarını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Kayseri Ticaret Odası Başkanı Gülsoy, ihracat rakamlarını değerlendirdi Açıklaması

01.04.2021 15:57
Kayseri Ticaret Odası Başkanı Gülsoy, ihracat rakamlarını değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, küresel ekonomideki daralmaya rağmen gerek büyüme gerekse de ihracattaki olumlu gidişatın sanayicilere umut ve güç verdiğini bildirdi.

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, küresel ekonomideki daralmaya rağmen gerek büyüme gerekse de ihracattaki olumlu gidişatın sanayicilere umut ve güç verdiğini bildirdi.

Gülsoy, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan mart ayı ihracat verilerini değerlendirdiği yazılı açıklamasında, 2020 yılı mart ayında 156 milyon 181 bin dolar olan Kayseri'nin ihracatının, bu yılın aynı ayında 256 milyon 777 bin dolar olarak gerçekleştiğini aktardı.

Kayseri'nin ihracatının toplamda 305 milyon 565 bin dolara çıktığını belirten Gülsoy, üretimde artış gösteren rakamların sevindirici olduğunu vurguladı.

Gülsoy, dünyayı sarsan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yeni dalga ve vaka artışlarının tedirginliğe sebep olduğunu, bu dönemde bile Türkiye'nin ihracat rakamlarının rekor kırdığını ifade etti.

Aşılama çalışmalarının hızla artmasıyla 2021 yılına daha pozitif baktıklarını dile getiren Gülsoy, şunları kaydetti:

"Pandemi, ekonomi ve iş dünyamızı derinden etkilese de tüm olumsuzluklara rağmen dış ticarette oldukça olumlu bir tabloya sahibiz. Mart ayı ihracat rakamlarını incelediğimizde ülkemiz 18 milyar 985 milyon dolar ihracat yaparak geçtiğimiz yıl mart ayına kıyasla yüzde 42,2 artış sağlamıştır. Bu, tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamıdır. Bu, ihracatçılarımızın bir zaferidir. Küresel ekonomideki daralmaya rağmen şükürler olsun ki gerek büyüme gerekse de ihracatımızda olumlu gidişat bize umut ve güç vermektedir. 2021 yılında büyümenin ateşini söndürmemek, öbür taraftan da enflasyonun körüklenmesini, harlanmasını engellemek gerekmektedir. Tüm bu gayret ve çalışmalar, ihracatçılarımızın azmi ile Kayseri'de bu yıl için 3 milyar dolarlık ihracat hedefini aşacağımıza inanıyorum. Giderek artan ihracat rakamlarımız bizleri bu konuda umutlandırmaktadır. Bu başarıya imza atan tüm ihracatçı üyelerimizi, çalışanları ve emeği olan herkesi tebrik ediyorum."

İhracat, Kayseri, Türkiye, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kayseri Ticaret Odası Başkanı Gülsoy, ihracat rakamlarını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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