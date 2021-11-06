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Kayseri Ticaret Odası Hatıra Ormanı Fidan Dikim Töreni yapıldı - Son Dakika

Kayseri Ticaret Odası Hatıra Ormanı Fidan Dikim Töreni yapıldı

06.11.2021 18:01
Kayseri Ticaret Odası Hatıra Ormanı Fidan Dikim Töreni yapıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Türkiye'deki orman varlığına ilişkin, "2002 yılında Türkiye'deki orman varlıkları 20,7 milyon hektar, bugün geldiğimiz noktada orman varlıklarımız 23 milyon hektar." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Türkiye'deki orman varlığına ilişkin, "2002 yılında Türkiye'deki orman varlıkları 20,7 milyon hektar, bugün geldiğimiz noktada orman varlıklarımız 23 milyon hektar." dedi.

Kayseri Ticaret Odası Hatıra Ormanı Fidan Dikim Töreni'nde konuşan Özhaseki, kültürlerinde kıyamet kopacakken bile elinde bir fidan varsa dikilmesinin emredildiğini söyledi.

Ağaç kesmeye çok meraklı bir toplum haline gelindiğini belirten Özhaseki, şunları kaydetti:

"Düşman, toprağımızdan bir karış alacak olsa hepimiz harp ilan ederiz, şehit olmaya hazırız. Öyle bir toplumuz ama erozyona neredeyse bir Kıbrıs Adası büyüklüğünde toprak gider, birçok insan bunu seyreder. Bunlar da bizim doğrusu kendi içerimizde konuşmamız gereken belki de öz eleştiri olarak durmadan bunları söyleyip yol haritası çıkarmamız gereken bir konu diye düşünüyorum. Niye böyle oldu? Biraz herhalde söylediklerimizle amel etmiyoruz. Okuduklarımızla amel etmiyoruz. İşimize geldiği gibi yaşıyoruz. Bunlar da doğrusu çok pozitif olarak bizim söyleyebileceğimiz özelliklerimiz değil. Aslında yapılması gereken de çok basit. Birincisi, asla kirletmeyeceğiz, israf etmeyeceğiz ve tabiatı tahrip etmeyeceğiz. İkicisi de onaracağız, ağaç dikeceğiz ve çevremizi güzelleştireceğiz."

"Ağaçlandırma olarak da Türkiye, Avrupa birincisi, dünya dördüncüsü olarak geçiyor"

Yıllardır mücadele edildiğini, ağaç dikmek adına gayret gösterildiğini vurgulayan Özhaseki, "Ben de doğrusu notlarıma baktım. Orada, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün hazırladığı bir rapor var. Türkiye'deki orman varlıkları artmış mı, artmamış mı? 2002 yılında Türkiye'deki orman varlıkları 20,7 milyon hektar, bugün geldiğimiz noktada orman varlıklarımız 23 milyon hektar. Ağaçlandırma olarak da yine aynı belgeye dayanarak söylüyorum Türkiye, Avrupa birincisi, dünya dördüncüsü olarak geçiyor. Allah'a hamdolsun bir gelişme, çaba var." diye konuştu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir de yeşillendirme ve ağaçlandırma çalışmalarının Türkiye'nin yanı sıra dünyanın da bilhassa içinde bulunduğu dönem itibarıyla son derece önemli ve değerli olduğunu söyledi.

2019'un son dönemlerinde Kovid-19 salgınının insanlığı daha evvel alışık olmadığı şartlarla muhatap kıldığını kaydeden Özdemir, "Bununla mücadele dönemi sürerken hep beraber tüm insanlık olarak şimdi bir başka krizle daha, bugünümüzü ve yarınımızı etkileyen bir başka tehditle daha ne yazık ki yüz yüzeyiz. Bu da iklim krizi olarak adlandırılan durum. İşte böyle bir dönemde ağaçlandırma çalışmalarının sadece bugünümüzü kurtarmak değil, yarınlara güçlü, güzel ve yaşanabilir bir Türkiye bırakmak açısından son derece büyük anlam ve önemi var." şeklinde konuştu.

"Bu dünya hepimizin ortak servetidir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı gibi bu yıl içinde ülke genelinde 280 milyona yakın ağaç dikileceğini belirten Vali Şehmus Günaydın da Kayseri olarak 2021 yılının sonunda 4 milyon fidanı toprakla buluşturacaklarını belirtti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da ağaca, yeşile ve çevreye sahip çıkmanın insanlık için en önemli erdem olduğunu ifade etti.

KTO'nun girişimleri ile kentin yeni bir orman kazanacağını dile getiren Hisarcıklıoğlu, "Bu ormanın, her bir üyemiz adına dikilecek fidanlarla meydana gelecek olması da ayrıca çok anlamıdır. Birliğin ve birlikteliğin, nasıl bir rahmete dönüşeceğinin de işaretidir. Büyük halk ozanımız Aşık Veysel'in o güzel deyişiyle, 'Benim sadık yarim kara topraktır.' Gerçekten de bizim için toprak, üzerinde hayatımızı idame ettirdiğimiz yer olmanın ötesindedir. Vefalı bir dost ve arkadaştır. Bu dünya hepimizin ortak servetidir. Tüm canlıların ortak mekanıdır. Türk milleti de tarih boyunca hep tabiatla uyum içinde olmuştur." şeklinde konuştu.

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy da 41 meslek komitesinin ortak talebi doğrultusunda "Her üyemiz için bir fidan" sloganıyla 22 bin 808 üye adına burada hatıra ormanı oluşturacaklarını söyledi.

Gülsoy, Orman Bölge Müdürlüğü tarafından odalarına tahsis edilen bu arazide sedef, ardıç, mahlep, yalancı akasya ve badem gibi birçok türden oluşan, ilk etapta 25 bin olmak üzere toplamda 70 bin fidanı doğaya kazandırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından protokoldekiler ve Kayseri Ticaret Odası üyeleri fidan dikti.

Öte yandan Hisarcıklıoğlu, programın ardından Kayseri Ticaret Borsasının et ve et ürünleri Ar-Ge merkezinin açılışını gerçekleştirdi.

Mehmet Özhaseki, AK Parti, Kayseri, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri Ticaret Odası Hatıra Ormanı Fidan Dikim Töreni yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri Ticaret Odası Hatıra Ormanı Fidan Dikim Töreni yapıldı - Son Dakika
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