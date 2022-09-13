Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Konferans Salonu'nda TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğindeki törene, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak ile oda borsa başkanları ve üst düzey çalışanları katıldı.

KTO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, TOBB Akreditasyon Sistemi Denetimini başarıyla geçen KTO, tüm ticaret odaları arasında aldığı puanla 3'üncülük ödülüne layık görüldü.

Kaynak: AA

Kayseri, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › KTO akreditasyon sertifikası aldı - Son Dakika

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