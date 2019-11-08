Kayseri Ticaret Odası'ndan lösemili çocuklara destek

Kayseri Ticaret Odası personeli lösemili çocuklar için farkındalık oluşturmak amacıyla maske taktı.
KTO'daki etkinlikte 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında farkındalık oluşturmak için KTO çalışanları mesai boyunca maske takarak gişe işlemlerini gerçekleştirdi.
Etkinlikte çalışanlar odayı ziyaret eden üyelere lösemi hakkında bilgilendirici broşür ve maske verdi.
KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy da maske takarak personelin etkinliğine katkı sağlayarak, odaya gelen vatandaşlarla broşür ve maske dağıttı.