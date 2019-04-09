Son Dakika Haberleri: Kayseri Ticaret Odası Yönetimi Başkan Büyükkılıç'a Hayırlı Olsun Ziyaretinde Bulundu

Kayseri Ticaret Odası Yönetimi Başkan Büyükkılıç'a Hayırlı Olsun Ziyaretinde Bulundu

1 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor.

Kayseri Ticaret Odası Yönetimi Başkan Büyükkılıç'a Hayırlı Olsun Ziyaretinde Bulundu, System.String[]
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor. Büyükşehir Belediyesi'ni yönetim kurulu üyeleriyle birlikte ziyaret eden Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Başkan Büyükkılıç'ın ayıran ve kayıran bir Başkan olmadığını belirtti ve Kayseri'ye en güzel şekilde hizmet edeceğine yürekten inandığını dile getirdi.

Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy ve yönetim kurulu üyeleri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı Başkanlık makamında ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç'ın daha önce yaptığı güzel hizmetleri Büyükşehir'de de devam ettireceğine inancını dile getiren Ömer Gülsoy, "Bugüne kadar hiçbir zaman ayıran ve kayıran olmadınız. Vatandaşın, iş adamlarımızın, esnaflarımızın yanında olduğunuzu her zaman gösterdiniz. Bizlerle beraber Kayseri'nin ekonomisinin ve hayat standartlarının yükselmesi için gayret göstereceğinize inanıyoruz. Kayserimiz sizin de söylediğiniz gibi güzel olan her şeye layık. Siz de Allah rızasını gözeten ve bu minval üzerinde çalışan Başkanımızsınız. Görevinizde tekrar başarılar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç da, güne ve göreve dualarla başladığını belirterek, "Kayserimize en güzel şekilde hizmet etmeyi Cenabı Allah nasip etsin" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 09:05 Kaynak: İHA

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