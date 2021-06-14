Üye Girişi
Kayseri Tıp Fakültesi 62 öğrenciyle açılacak - Son Dakika

Kayseri Tıp Fakültesi 62 öğrenciyle açılacak

14.06.2021 16:37
Kayseri Tıp Fakültesi 62 öğrenciyle açılacak, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Tıp Fakültesi'nin ilk toplantısına katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Tıp Fakültesi'nin ilk toplantısına katıldı. Başkan Büyükkılıç, Kayseri Tıp Fakültesi'nin 62 öğrenciyle bu yıl faaliyete geçeceğini söyledi.

Büyükkılıç, bir dizi ziyaret ve programlar nedeniyle kente gelen Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl ve beraberindeki heyet ile birlikte Kayseri Valisi Şehmus Günaydın'ı ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız'ın da katılımıyla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, beraberindeki SBÜ Hamidiye Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdoğan Çetinkaya ve SBÜ Genel Sekreter Yardımcısı Şeref Sarıipek ile birlikte Vali Şehmus Günaydın'ı ziyaret etti. Valilik ziyaretinin ardından heyet, Erciyes Üniversitesi'ne gitti. Burada ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, yeni tıp fakültesinin hayırlı olmasını dileyerek, Erciyes Üniversitesi olarak her türlü desteği vereceklerini ifade etti. Erciyes Üniversitesi ziyareti sonrası Kayseri Şehir Hastanesi'ne geçen heyeti, burada Başhekim Prof. Dr. İlhami Çelik ile İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli ve sağlık personeli kapıda karşıladı. Kayseri Şehir Hastanesi'nde Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Tıp Fakültesi'nin ilk toplantısı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Toplantıya katılan Başkan Büyükkılıç, burada bir konuşma yaparak, "Gerçekten heyecan dolu bir günü yaşıyoruz" dedi. Bin 600 yataklı Kayseri Şehir Hastanesi'ni kente kazandıran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini ileten Büyükkılıç, "Geçmişte doktorluk yapmış ve hastane koşullarını bilen birisi olarak böyle bir hastanenin reklamını hep yapıyorduk ama daha sonraki süreçte gerek ben, gerek eşim, gerekse oğlum üçümüz de doktor olmamıza rağmen sağlık alanında aldığımız covid-19 dönemindeki hizmet ile buranın gerçekten harika bir ekibi ile çalışanları ile fiziki koşulları ile bilgi, birikim ve insani ilişkileri ile yüz akımız olduğunu görmekten burada onur duyuyorum. O açıdan Sayın Cumhurbaşkanımıza bin 600 yataklı kuruluşu şehrimize kazandırdığı için teşekkür ediyorum" diye konuştu. Başkan Büyükkılıç, uyum kültürünü Kayseri'de en güzel şekilde sergilediklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü;

"Tıp Fakültesi ile ilgili bir süreci yaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza ikinci teşekkürümüzü de bu konudaki bize vermiş olduğu destekten dolayı ediyoruz. Tabi Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte YÖK Başkanımıza, değerli Sağlık Bilimleri Üniversitemizin değerli rektörüne ve ekibine buradan teşekkür etmeden geçemeyeceğim. Bizler bu çalışmaları yaparken, uyum kültürünün örneklerini Kayseri'de en güzel şekilde sergiliyoruz. Siyasi parti olarak, gerek bakanlarımız, gerek milletvekillerimiz, gerek kuruluşlarımızla adeta dayanışma içerisindeyiz. Kamu kurum kuruluşlarımızla başta Valiliğimiz olmak üzere, dört tane üniversitesi olan, sivil toplum teşkilatlarımızla, ben değil, biz kültürü ile burada şehrimize ne kazandırırızın hesabını yapıyoruz. Çok şükür hiçbir zaman siyasi olarak, bize hizmet gelsin yaklaşımında bulunmadık. Hep bu hizmet, bu şehre yakışır altyapısı vardır. Bu şehir bunu hak ediyor. Bu insanlar bunu hak ediyor yaklaşımı içinde baktık. Sonuçta da iyi bir noktadayız. Yeter mi, yetmez. Tıp Fakültesi de yine aynı kaygının eseri olarak ortaya çıktı. Bizler samimi yaklaşınca sağ olsun, değerli rektörümüz başta olmak üzere, silsileyle bu işlerin böylece çalışması yapıldı ve adımı atıldı."

Büyükkılıç, Kayseri Tıp Fakültesi'nin 62 öğrenciyle bu sene faaliyete geçeceğini ifade ederek, "Erciyes Üniversitesi gibi bir gururumuzu da göz ardı edemeyiz. Gerek aşı konusunda yaptığı çalışmalarla, gerekse hamilik ve abilik yapan yaklaşımıyla, Tıp Fakültemize sahip çıkmasıyla o da ayrıca bizi keyiflendirdi, sevindirdi. Bu da dayanışmanın güzel bir örneğiydi. Biz sizlere dua ediyoruz. Tabi ki bulunduğunuz konum fedakarlık konumu. Bunun farkındayız. Bu süreci birebir yaşayan insanlar olarak, iyi ki varsınız diyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak, başkanlıktan öte bir doktor, ağabeyiniz, kardeşiniz, olarak sizler için yasal çerçevede hangi fedakarlık gerekiyorsa, hepsini yapmaya hazır olduğumuzu bir kez daha buradan paylaşıyorum. Hepinize sevgiler saygılar sunuyorum" ifadelerini kullandı. Vali Şehmus Günaydın da fakültenin kuruluşunda emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti. Önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ise Kayseri'nin sağlık sektörü olarak ciddi bir merkez haline geldiğini söyledi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl de toplantıda yaptığı konuşmada, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Tıp Fakültesi'nin üniversitelerinin on birinci tıp fakültesi olarak kurulduğunu belirtti. Hem Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü olduğunu hem de Kayseri Tıp Fakültesi'nin Dekanı olduğunu ifade eden Erdöl, ilave masraf yapmadan, ilave hastane kurmadan hiç masrafsız bir tıp fakültesi kurulduğunu duyurdu. - KAYSERİ

Kayseri Tıp Fakültesi 62 öğrenciyle açılacak
Kayseri Tıp Fakültesi 62 öğrenciyle açılacak
Kayseri Tıp Fakültesi 62 öğrenciyle açılacak
Kayseri Tıp Fakültesi 62 öğrenciyle açılacak
Kayseri Tıp Fakültesi 62 öğrenciyle açılacak
Kayseri Tıp Fakültesi 62 öğrenciyle açılacak
Kayseri Tıp Fakültesi 62 öğrenciyle açılacak

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Memduh Büyükkılıç, Tıp Fakültesi, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kayseri Tıp Fakültesi 62 öğrenciyle açılacak - Son Dakika


Son Dakika

Altın geriliyor! Kilogramı 497 bin 500 liraya geldi 17:14 Altın geriliyor! Kilogramı 497 bin 500 liraya geldi Arnautovic büyük ayıp etti! Irkçılık yapan Avusturyalı oyuncuyu takım arkadaşı zor engelledi 17:10 Arnautovic büyük ayıp etti! Irkçılık yapan Avusturyalı oyuncuyu takım arkadaşı zor engelledi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın hazırladığı yatırım teşvik belgeleriyle 28 bin kişiye iş kapısı açılacak 17:01 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın hazırladığı yatırım teşvik belgeleriyle 28 bin kişiye iş kapısı açılacak
Merve Boluğur kırmızılar içinde poz verdi, kendisini kraliçeye benzetti: Maşallah deyin 16:13 Merve Boluğur kırmızılar içinde poz verdi, kendisini kraliçeye benzetti: Maşallah deyin NATO'ya mesaj! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müşterek görev kuvvetinin komutası bu sene Türkiye'dedir 16:11 NATO'ya mesaj! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müşterek görev kuvvetinin komutası bu sene Türkiye'dedir 68 yaşındaki evli teknik adam Yılmaz Vural, dansözü dudağından öptü 16:01 68 yaşındaki evli teknik adam Yılmaz Vural, dansözü dudağından öptü
Beşiktaş, ilk bombayı patlattı! Kenan Karaman ile üç yıllık anlaşma sağlandı 15:41 Beşiktaş, ilk bombayı patlattı! Kenan Karaman ile üç yıllık anlaşma sağlandı Erdoğan ve diğer liderler, NATO Zirvesi'nde ''aile fotoğrafı'' çekimine katıldı 14:50 Erdoğan ve diğer liderler, NATO Zirvesi'nde ''aile fotoğrafı'' çekimine katıldı

Son Dakika Haberleri
17:13 Altın geriliyor! Kilogramı 497 bin 500 liraya geldi
17:12 32 ilde yapılan dev FETÖ operasyonuyla 57 polis gözaltına alındı
17:09 Arnautovic büyük ayıp etti! Irkçılık yapan Avusturyalı oyuncuyu takım arkadaşı zor engelledi
17:05 Düşerken "Lütfen" diyerek ağlamış! Ukraynalı model Anzelika'nın son anları kamerada
17:01 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın hazırladığı yatırım teşvik belgeleriyle 28 bin kişiye iş kapısı açılacak
16:12 Merve Boluğur kırmızılar içinde poz verdi, kendisini kraliçeye benzetti: Maşallah deyin
16:11 NATO'ya mesaj! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müşterek görev kuvvetinin komutası bu sene Türkiye'dedir
16:10 Turistlerin ilgi odağı dağın yamacındaki tekne oldu
16:05 NATO Zirvesi'ne damga vuran, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun renkli çorapları oldu
16:01 68 yaşındaki evli teknik adam Yılmaz Vural, dansözü dudağından öptü
"Yan bakma" kavgasında kan aktı! Genç kızın çabaları kavgayı ayırmaya yetmedi         
17:16
32 ilde yapılan dev FETÖ operasyonuyla 57 polis gözaltına alındı 32 ilde yapılan dev FETÖ operasyonuyla 57 polis gözaltına alındı         
17:13
Düşerken Düşerken "Lütfen" diyerek ağlamış! Ukraynalı model Anzelika'nın son anları kamerada         
17:06
Biden'a Brüksel ziyaretinde ''Canavar'' eşlik ediyor Biden'a Brüksel ziyaretinde ''Canavar'' eşlik ediyor         
16:40
Turistlerin ilgi odağı dağın yamacındaki tekne oldu Turistlerin ilgi odağı dağın yamacındaki tekne oldu         
16:11
NATO Zirvesi'ne damga vuran, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun renkli çorapları oldu NATO Zirvesi'ne damga vuran, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun renkli çorapları oldu         
16:06
İş Bankası, Türkiye'nin en güçlü markası oldu İş Bankası, Türkiye'nin en güçlü markası oldu         
15:41
Kritik NATO Zirvesi başlıyor! İlk temas Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Biden arasında gerçekleşti Kritik NATO Zirvesi başlıyor! İlk temas Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Biden arasında gerçekleşti         
15:18
İzmir'in Çernobil'i tehlike saçmaya devam ediyor! Radyasyon değeri normalden 7 bin 291 kat fazla İzmir'in Çernobil'i tehlike saçmaya devam ediyor! Radyasyon değeri normalden 7 bin 291 kat fazla         
14:32
Ramos, Real Madrid'in teklifini reddetti! Adım adım Galatasaray'a geliyor Ramos, Real Madrid'in teklifini reddetti! Adım adım Galatasaray'a geliyor         
14:07
Netanyahu koltuğu bırakamadı! 12 yıl oturduğu başbakanlık koltuğundan uyarılarak kaldırıldı Netanyahu koltuğu bırakamadı! 12 yıl oturduğu başbakanlık koltuğundan uyarılarak kaldırıldı         
13:50
Efsane boksör Sinan Şamil anısına yapılan heykele tepki yağıyor Efsane boksör Sinan Şamil anısına yapılan heykele tepki yağıyor         
13:30
Sevgilisi Mohammed Alsaloussi hakkındaki eleştirilere dayanamadı! Şeyma Subaşı, Instagram'daki yorumları kısıtlandırdı Sevgilisi Mohammed Alsaloussi hakkındaki eleştirilere dayanamadı! Şeyma Subaşı, Instagram'daki yorumları kısıtlandırdı         
12:47
Taşın üstündeki Taşın üstündeki "Adım Altun, yaşım 12 ve tecavüze uğruyorum yardım edin" yazısı üzerine polis alarma geçti         
12:43
Bıçaklanan genç hayatını kaybetti, Bıçaklanan genç hayatını kaybetti, "Katil olay mahalline mutlaka geri döner" sözü gerçek oldu         
11:42
Yönetmen Sinan Çetin, teknede uluorta soyunarak üstünü değiştirdi Yönetmen Sinan Çetin, teknede uluorta soyunarak üstünü değiştirdi         
11:21
İstifaya zorladığı müdürün ölmesine sebep olmakla suçlanıyor! Milli eğitim müdürü görevden alındı ve hakkında soruşturma açıldı İstifaya zorladığı müdürün ölmesine sebep olmakla suçlanıyor! Milli eğitim müdürü görevden alındı ve hakkında soruşturma açıldı         
08:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2021 17:26:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayseri Tıp Fakültesi 62 öğrenciyle açılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement