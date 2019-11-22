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Kayseri tır'dan hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı
6 saat önce
TIR'dan hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandıKAYSERİ'de, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda TIR'dan hırsızlık yaptığı belirlenen ve gözaltına alınan 2 kişi, mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 09:22 Kaynak: DHA
TIR'dan hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı
KAYSERİ'de, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda TIR'dan hırsızlık yaptığı belirlenen ve gözaltına alınan 2 kişi, mahkemece tutuklandı.
Merkez Kocasinan ilçesi, Boyacı Mahallesi'nde 9 gün önce M.A.'ya ait TIR'dan akü, kriko, 70 litre mazot ve 2 ısıtıcı çalınması üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı. Yapılan araştırmalarda şüphelilerin S.Y. ve İ.K. olduğu tespit edildi. İki kişi, belirlenen adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin çaldıkları materyaller ise sahibine teslim edildi.
Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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