Kayseri tomarza'da 'kadınlar kıraathanesi' açıldı - Son Dakika
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Kayseri tomarza'da 'kadınlar kıraathanesi' açıldı

6 saat önce

Tomarza'da 'Kadınlar Kıraathanesi' açıldıKayseri'nin Tomarza ilçesinde belediye, sadece kadınların girebildiği kıraathane açtı.

Tomarza'da 'Kadınlar Kıraathanesi' açıldı

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde belediye, sadece kadınların girebildiği kıraathane açtı. Kıraathanede kitap okuyup, satranç oynayan kadınlara ücretsiz çay ve pasta ikram ediliyor.

Tomarza Belediyesi, 23 bin nüfuslu ilçede 15 gün önce Kadınlar Kıraathanesi açtı. Kadınlar, kıraathaneye yoğun ilgi gösterdi. Her gün hizmet verilen kıraathanede kadınlar, satranç oynuyor, kitap okuyor ve internetten faydalanabiliyor. Ayrıca kadınlara ücretsiz çay ve pasta ikramı da yapılıyor.

Tomarza Belediye Başkanı AK Partili Davut Şahin, seçimlerde kadınlara verdiği sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Şahin Farklı mahallelerden ilçe merkezine gelen kadınlarımız dolmuş saatini beklemek için soğukta sıcakta parklarda ve esnaf dükkanlarında oturmak zorunda kalıyordu. Bizler de Cumhurbaşkanımızın 'Millet Kıraathanesi' olarak ifade ettiği hizmeti 'Kadınlar Kıraathanesi' olarak sunduk. İçinde lavabo, mescit, mutfak ve çocuk oyun alanın olduğu kıraathaneye gelen kadınlarımız evlerindeki gibi sıcak ortamda sohbet etme, internet kullanma, ibadet yapma ve dilerlerse satranç gibi oyun oynama fırsatı yakalıyorlar dedi.

Başkan Şahin, 15 gün önce hizmete açılan kıraathaneye sadece kadınların girebildiğini belirterek, Kadınlarımıza ücretsiz çay, pasta ve poğaça ikramında bulunuyoruz. Kadınlarımız bu hizmetle sokaklarda ve parklarda perişan halde durmuyorlar. Diğer ilçe vatandaşlarımızla sohbet etme ve sosyalleşme imkanı buluyorlar. Benim tek isteğim ilçemiz kadınlarının buralara sahip çıkmasıdır dedi.

Kayseri tomarza'da 'kadınlar kıraathanesi' açıldı

Kayseri, Tomarza, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 11:58 Kaynak: DHA
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