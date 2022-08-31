Polisi darbeden AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Hakan Korkmaz tutuklandı - Son Dakika
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Polisi darbeden AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Hakan Korkmaz tutuklandı

31.08.2022 14:42

Kayseri Tomarza İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde yaşanan arbede sırasında karakol girişinde görevli bir polis memurunun burnunu kıran AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Hakan Korkmaz tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kayseri Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Şahsın yargılanması tutukluluk haliyle devam etmektedir. Fedakarca görev yapan emniyet çalışanlarımıza yapılan bu saldırıyı hoş görmediğimizi ve konunun takipçisi olduğumuzu kamuoyuna bildiririz" denildi.

Kayseri Tomarza İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde yaşanan olay büyük tartışma yarattı. AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Hakan Korkmaz ve beraberindeki kişiler, karakol girişinde görevli bir polis memuruna darbedip burnunu kırdı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Olay sonrasında gözaltına alınan 5 kişiden AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Hakan Korkmaz'ın tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi.

Kayseri'de polis memurunu darbeden AK Partili ilçe başkanı tutuklanarak cezaevine gönderildi
AK Parti Tomarza İlçe Gençlik Kolları Başkanı Hakan Korkmaz.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA: KARAKOL GİRİŞİNDE ARBEDE YAŞANDI

Kayseri Valiliği, skandalın gündem haline gelmesi ve büyük tepki çekmesi üzerine bir açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

"30 Ağustos 2022 tarihinde akşam saatlerinde Tomarza İlçe Emniyet Amirliği girişinde bir siyasi partinin gençlik kolları yönetiminde bulunan şahıs ile karakol girişinde görevli polis memuru arasında arbede yaşanmıştır. Karakolda görevli diğer personelin müdahalesi ile şahıs göz altına alınmıştır. Yaralanan polis memuru doktor raporu alarak ilgili mercilere şikâyette bulunmuştur.

Konunun birimlerimize iletildiği andan itibaren yasal sistemin işletilmesi sağlanmıştır. Emniyette ifadesi alınan şahıs savcılık tarafından tutuklama istemiyle mahkemeye çıkartılmıştır. Çıkartıldığı mahkemece tutuklanan şahıs Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir. Şahsın yargılanması tutukluluk haliyle devam etmektedir.

"KONUNUN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Kayseri Valiliği olarak konuyu takip etmekte olduğumuzu, hiç bir suretle ve hiç bir gerekçeyle milletimizin huzuru için fedakarca görev yapan emniyet çalışanlarımıza yapılan bu menfur saldırıyı hoş görmediğimizi ve konunun takipçisi olduğumuzu kamuoyuna saygılarımızla bildiririz."

YORUMLAR (3)
  • Mehmet Özçelik: Halkın Polisi değil de Parti Polisi gibi görmekten bir çıkın artık.Sen benim kim olduğumu biliyor musun sorusu var tabi bir de yazıklar olsun.Sırf bunlar yüzünden meslekte bulunan tüm meslektaşlarım artık illallah etti.Parti ayrımı yapmadan artık polisin yakasından düşün ki gerçekten asli görevini yapsın.Neyse ALLAH kerim hesap var mizan var kimsenin hakkı kimsede kalmaz. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Mehmet Özçelik: Yarın hemen manşetlerde şunu görürüz polis memurundan özür diledi davacı ve şikayetçi olmaması nedeniyle serbest bırakıldı.Milletin gazı alındı.Yeter artık hangi siyasi parti olursa olsun milletin polisini kendi polisi olarak görmedikçe bu sorun çözülmez.Zaten partilerin Hatay'da Milletvekili oğlu yada kardeşiydi yanlış hatırlamıyorsam orada polisi sıraya dizip teşhis edip bunu da yayınladıkları gün teşkilatı bitirdiler. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Keramettin Yigitoglu: İnşallah hak ettiği cezası alır polise el kaldırmak ne öğrenir partisinde ihraç eder Cevap Yaz 45 0 Yayından Kaldır
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Tomarza, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Polisi darbeden AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Hakan Korkmaz tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Polisi darbeden AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Hakan Korkmaz tutuklandı - Son Dakika
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