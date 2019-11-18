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Kayseri-tüm-iş genel başkanı açığa alınan personel görevini iyi yapıyor-2
6 saat önce
TÜM-İŞ Genel Başkanı Açığa alınan personel görevini iyi yapıyor-2.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 04:01 Kaynak: DHA
KAYSERİ-TÜM-İŞ Genel Başkanı Açığa alınan personel görevini iyi yapıyor-2
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