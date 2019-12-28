Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, sektörün içinden biri olarak " Türkiye'nin Otomobili"ni kendi imkanlarıyla üretmesinin gurur ve mutluluk verici olduğunu bildirdi.

Başkan Gülsoy, yazılı açıklamasında, dünkü tanıtım etkinliğine katıldığını belirterek, ülke kalkınmasında önemli rol oynayacağına inandıkları "Türkiye'nin Otomobili"nin, Cumhuriyetin 100. yılı olan 2023'e damga vuracağını vurguladı.

"Türk vatandaşı olarak yıllardır beklediğimiz bugüne şahit olmak gurur ve mutluluk verici" ifadesini kullanan Gülsoy, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda otomotiv sektörünün içinde biri olarak da ülkemin kendi imkanlarıyla bu çalışmayı ortaya koymasından kıvanç duydum. Ülkemiz için son derece kıymetli gördüğüm yerli ve milli otomobilimizin bir dünya markası olacağına inanıyorum. Yıllardır bugünü bekledik. Bugün gelinen noktada atılan bu adımla birlikte yolumuzun açık olduğunu canı gönülden söyleyebilirim."

Büyükşehir Belediyesi 38. otomobile talip

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da yazılı açıklamasında, "Türkiye'nin Otomobili'nin" 38. üretimine talip olduklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin 60 yıllık hasretinin sona erdiğini vurgulayan Büyükkılıç, şöyle devam etti:

"Tanıtımı yapılan TOGG ile Türkiye'nin gücü tüm dünyaya gösterildi. Bu önemli yatırımı ülkemize kazandırdıkları için başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. 2022'de üretime başlayacak otomobilimizin 38'inci üretimine talibiz. Bunun yanı sıra Kayseri Büyükşehir Belediyesinin araç parkını yerli otomobil ile büyütmeye de hazırız."

AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu da dün tanıtımı yapılan "Türkiye'nin Otomobili" ile 60 yıllık rüyanın gerçeğe dönüştüğünü ifade etti.

Otomobillerin tasarım ve özelliklerinin çok beğenildiğini vurgulayan Çopuroğlu, "Araçlara ilgi çok güzel. Tanıtımı gerçekleştirilen yerli ve milli Türkiye'nin Otomobili ülkemize hayırlı olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.