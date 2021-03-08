Kayseri Büyükşehir Belediyesi "Kayseri Türküleri Yarışması" düzenleyecek - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri türkülerini daha bilinir hale getirmek amacıyla yarışma düzenleyecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 8-16 yaş arası çocukların Kayseri türkülerini seslendireceği yarışmaya katılım, 10 Mart Çarşamba günü başlayacak.

En az bir enstrüman eşliğinde kaydedilecek 2 dakikalık video ile yarışmaya katılabilecek olan 8-16 yaş arasındaki çocuklardan dereceye girenler ödüllendirilecek.

Birinci olan yarışmacı diz üstü bilgisayar, ikinci tablet, üçüncü akıllı saat ödülü kazanacak.

Ayrıca mansiyon ödüllerinden birinci keman, ikinci bağlama ve üçüncü olan yarışmacı gitar ödülüne layık görülecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri türkülerini gelecek nesillere aktarmak için bir ilke imza atacaklarını belirterek, "Tarihsel ve coğrafi anlamda medeniyetlerin beşiği olan Kayseri'mizde tarihimizi, geleneğimizi, kültürümüzü ve sanatımızı yansıtan eserlerimizi gelecek nesillere aktarmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yarışmanın son başvuru tarihi 24 Nisan 2021 olarak belirlenirken, sonuçlar jüri değerlendirmesinin ardından 21 Mayıs 2021'de açıklanacak.