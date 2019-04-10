Son Dakika Haberleri: Kayseri U-13 Futbol Ligi'nde Fikstür 12 Nisan'da Çekilecek

Kayseri U-13 Futbol Ligi'nde Fikstür 12 Nisan'da Çekilecek

1 saat önce

Kayseri U-13 Futbol Ligi'nin fikstür çekimi 12 Nisan Cuma günü yapılacak.

Kayseri U-13 Futbol Ligi'nde Fikstür 12 Nisan'da Çekilecek, System.String[]
Kayseri U-13 Futbol Ligi'nin fikstür çekimi 12 Nisan Cuma günü yapılacak. Bu ligde ilk hafta karşılaşmalarının ise 23 Nisan'da oynatılması planlanıyor.

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre U-13 Futbol Ligi'nin fikstür çekimi 12 Nisan Cuma günü saat 17.00'da Sümer Amatör Evi'nde gerçekleştirilecek. Şuana kadar katılım için 27 takım bildirimde bulunurken, bu lige katılmak isteyen kulüplerin en eç 12 Nisan Cuma günü saat 14.00'a kadar başvuruda bulunması gerektiği hatırlatıldı. Yapılan gikster çekimi için müracaat eden 27 takım ise şöyle: Bayraktarspor, İlbeylispor, İncesu Erdespor, Gültepespor, Demirspor,Kocasinan Gençlikspor, Amarat Gençlik, Esen Makina Belsin, Özvatan Gençlik, Develispor, Kocasunan Şimşekspor, Erciyes İdmangücü, Gençlerbirliği, Talasgücü Belediye, Kayserispor, Kılıçaslan Yıldızspor, Talas Anayurtspor, Hacılar Erciyesspor, Erkiletspor, Trabzon 3861spor, Doğa Gençlikspor, Argıncık Esnafspor, Şekerspor, Kayseri Kalespor, Anadolu Yıldızları ve Barogücü. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 05:34 Kaynak: İHA
Futbol, Kayseri, Spor
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