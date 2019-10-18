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Kayseri U-14 Basketbol Ligi

1 saat önce

Kayseri U-14 Basketbol Ligi'nde oynanan karşılaşmada İstem Koleji, güçlü rakibi TED Koleji'ni 64-52 yenerek zirve için önemli bir avantaj elde etti.

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Kayseri U-14 Basketbol Ligi'nde oynanan karşılaşmada İstem Koleji, güçlü rakibi TED Koleji'ni 64-52 yenerek zirve için önemli bir avantaj elde etti.


Salon: Atatürk Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu


Hakemler: Ferhat Barut xx, Fatma Nur Gümüş xx


İstemKoleji: Hasan Özbey xxx, Mustafa Çakıroğlu xxx, Mustafa Tirli xx, Aybars Aydın xxx, Yiğit Utku Çelebi xx, - Anıl Danış xx, Ahmet Elmağaçlı xx, Salih Özcan xx, Mahmut Aydınbelge xx


TED Koleji: Murat Yücel x, Tura Genç xx, Erol Efe Oğuzırk xx, Arda Gültekin xx, Mahmut Arda Savaş x, -Necip Arda Gözüküçük x, Orhan Soyışık x, Batuhan Dikmen x, Kemal Murat x, Mert Ali Yıldız x, Batu Kömürcü x, Avni Cıngıllı x


İhraçlar: Mustafa Tirli ( İstem Koleji )


Periyotlar:


1. Periyot: 20-13 (İstem Koleji)


2. Periyot: 30-25 (İstem Koleji)


3. Periyot: 50-38 (İstem Koleji)


4. Periyot: 64-52 (İstem Koleji) - KAYSERİ

Mustafa Kemal Atatürk, Fatma Nur, basketbol, Kayseri, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 01:35 Kaynak: İHA
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