Kayseri U-14 Basketbol Ligi'nde oynanan karşılaşmada Erciyes Koleji, baştan sona üstün oynadığı maçta Adigespor'u 90-15 gibi farklı bir skor ile mağlup etti.
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Hakemler: Gürkan İzgi xxx, Kemal Vural xxx
Adigespor: Ahmet Arda Boyraz x, Ozan Berk Ünlü x, Musa Gökay Akgül x, Batuhan Coşkun x, Ahmet Burak Küçükşahin x - Bersis Şengül x
Erciyes Koleji: Ahmet Bakır xxx, Süleyman Mert Yıldırım xxx, Mehmet Kayan xxx, Durdu Safa Soytaş xxx, Alper Arda Topaç xxx - Yusuf Efe Bolat xx, Yakup Ekrem Tutan xx, Cemal Cindoruk xx, Doruk Güleç xx, Mücahid Dündar xx, Uygar Sungar xx, Kerem Karlıtekin xx
Periyotlar:
1. Periyot: 0-29 (Erciyes Koleji)
2. Periyot: 4-49 (Erciyes Koleji)
3. Periyot: 8-75 (Erciyes Koleji)
4. Periyot: 15-90 (Erciyes Koleji) - KAYSERİ