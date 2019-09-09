Son Dakika Haberleri: Kayseri U-14 Futbol Ligi A Grubu
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Kayseri U-14 Futbol Ligi A Grubu

2 saat önce

Kayseri U-14 Futbol Ligi A grubu'nda şampiyonluk yarışı veren Talasgücü Belediyespor, oldukça zorlandığı maçta Bayraktarspor'u ilk yarıda bulduğu gol ile 1-0 mağlup etti.

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Kayseri U-14 Futbol Ligi A grubu'nda şampiyonluk yarışı veren Talasgücü Belediyespor, oldukça zorlandığı maçta Bayraktarspor'u ilk yarıda bulduğu gol ile 1-0 mağlup etti.


Stat: Argıncık 1 Nolu Saha


Hakem: Fulya Fırat xxx


Talasgücü Belediyespor U-14: Alim Sancak xxx, Samed Öner xxx, Enes İl xx, Recep Gözütok xxx, Talha Karaevli xxx, Cemil Altuntaş xx, Kemal Karataş xx (Dk. 36 Hüseyin Arda Sağduç xx), Muhammed Güney xxx, Nihat Doymuş xxx (Dk. 66 Fatih Pilav x), Anıl Güdek xxx, Enes Çam xx (Dk. 42 Metehan Demirezen x)


Bayraktarspor U-14: Seyit Cingöz xx, Kaan Çaltak xx (Dk. 54 Eray Genç xx), Yusuf Berkay Karaoğlu xx (Dk. 45 Ömer Burak Taşkanat x), Akay Fatih Ekici x, Ahmet Eren xx, Muhammet Salih Bayraktar xx, İsmail Yerlikaya xx, Buğra Özevci xx, Ayberk Ateş x (Dk. 55 İhsan Ege Yaşlı x), Janberk Nart Şimşek xx, Harun Reşit Kaya xx (Dk. 66 Muhammet Samed Alkaya x)


Gol: Nihat Doymuş Dk. 7 (Talasgücü Belediyespor) - KAYSERİ

Kayseri, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 11:01 Kaynak: İHA
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